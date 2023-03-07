المجلس الأعلى يدعم القطاع الرياضي بـ4 ملايين دولار

غزة / سما /

كشف غسان محيسن مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة, عن قيمة الدعم المالي للقطاع الرياضي خلال العام الماضي.



وقال محسين في تصريحات صحفية, إن المجلس قدّم مبلغ 4 ملايين دولار للرياضة في 2022, تنوّع بين تطوير للبنية التحتية والدعم المادي للأندية والاتحادات, بجانب المكافآت المالية لأبطال الموسم الرياضي.



وأكد أن الإنجاز الأبرز خلال 2022 تمثل في المشاركة الفلسطينية بمونديال قطر، عبر أكبر وفد عربي من المتطوعين والإعلاميين والنجوم الرياضيين، في رحلةٍ أُطلق عليها اسم "رحلة الحلم", والتي كانت لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم على مدار التاريخ.



وقال: "نجحنا في رسم صورة مميزة أمام العالم في أكبر حدثٍ رياضي شهده الشرق الأوسط، ولقد كان حجم التعاطف مع القضية الفلسطينية عظيما".



وأضاف مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة:" خلال هذه الرحلة رُفعت الأعلام الفلسطينية والهتافات المؤيدة لشعبنا الفلسطيني في الملاعب والأسواق والميادين العامة بالدوحة".



ونوه إلى أن المجلس قدّم قرابة مليون دولار لدعم الأندية والاتحادات الرياضية؛ لتوفير متطلبات ممارسة الأنشطة والمشاركة في البطولات، ومساندة المنتخبات الوطنية، وتقديم المكافآت المالية لأبطال الموسم الرياضي الذين حققوا إنجازات على المستوى العربي والدولي.



ولفت إلى أنهم عملوا على تطوير البنية التحتية لمشاريع تطوير مرافق وصالات المجلس التي تخدم جميع البطولات الرياضية في كافة المحافظات، وكذلك تطوير مرافق وصالات الأندية والاتحادات الرياضية، بمبلغ قدره نصف مليون دولار.



وأشاد بجهود عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الحصول على دعم مالي بقيمة نصف مليون دولار، لمصلحة صندوق دعم الشباب الفلسطيني بعد توقيع اتفاقية مع مؤسسة "جاسم وحمد بن جاسم" القطرية.



وبيّن أن المجلس وفر نصف مليون دولار لقروض الزواج والتعليم للرياضيين وأبنائهم بالتعاون مع بنك الإنتاج الفلسطيني، مشيرا إلى رصد نصف مليون دولار لتنفيذ 400 مخيم صيفي في جميع أندية محافظات غزة.