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فيديو.. "العميد" ينجو في وقت قاتل.. والنصيرات يجدد أمال الاستمرار

الإثنين 06 مارس 2023 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "العميد" ينجو في وقت قاتل.. والنصيرات يجدد أمال الاستمرار



غزة / سما /

أجل نادي خدمات النصيرات حسم بطاقة الهبوط الثانية قبل جولة واحدة على نهاية المنافسة على البقاء في الدوري الممتاز، بعد أن كان في وقت سابق قد هبط شباب الزوايدة بالبطاقة الأولى.

خدمات النصيرات (2-1) شباب خانيونس

حافظ خدمات النصيرات على أمله بالمنافسة على البقاء وتجاوز الهبوط بعد فوزه الصعب على شباب خانيونس (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

تقدم شباب خانيونس بهدف أول عن طريق إسلام أبو عبيدة (63)، قبل أن يقلب النصيرات الطاولة بهدفين سجلهما، عز الدين أبو جاموس (75)، وشادي بصلة (89)، ليرفع النصيرات رصيده إلى 19 نقطة ويبقى في المركز الحادي عشر، فيما بقي شباب خانيونس في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

وبهذه النتيجة سيكون حسم الهبوط في الجولة الأخيرة والمواجهة المباشرة بين خدمات النصيرات واتحاد بيت حانون الذي يتقدم بفارق نقطتين في المركز العاشر، وسيكون بحاجة لتحقيق الفوز فقط ولا غير سواه للنجاة من الهبوط.

غزة الرياضي (1-0) اتحاد خانيونس

تمكن غزة الرياضي من تأمين بقاءه في الدوري الممتاز بعد فوزه الصعب على ضيفه اتحاد خانيونس (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين، وطُرد فيها لاعب الاتحاد باسل أبو بطنين في الدقيقة (63).

سجل غزة الرياضي الهدف الوحيد عن طريق محمد تمراز (89)، ليخرج من حسابات الهبوط بشكل نهائي، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة والارتقاء للمركز التاسع.

شباب جباليا (1-1) الصداقة

وفي مباراة هامشية احتكم شباب جباليا والصداقة للتعادل (1-1) في المباراة جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

سجل لشباب جباليا، يوسف جندية (2)، فيما سجل هدف الصداقة، صائب أبو حشيش (47)، في مباراة طُرد فيها يوسف سالم في الدقيقة 15)، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 27 نقطة لكل منهما.

#دوري الممتازة #العميد #غزة الرياضي #خدمات النصيرات #شباب خانيونس #اتحاد خانيونس

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