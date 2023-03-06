  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مهاجم ريال مدريد يتعرض مجدداً للظلم التحكيمي

الإثنين 06 مارس 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجم ريال مدريد يتعرض مجدداً للظلم التحكيمي



وكالات / سما /

واصل ريال مدريد التخبط على الصعيد المحلي بتعثّره للمباراة الثالثة على التوالي يوم أمس الأحد، وذلك بتعادله سلبياً مع ريال بيتيس، ليتسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 9 نقاط، قبل 14 جولة فقط على انتهاء الموسم.

ولم يكن تركيز الصحف المقربة من ريال مدريد على التعثّر بقدر ما تم تسليط الضوء على القرارات التحكيمية في المباراة، وبالأخص فيما يتعلق بفينيسيوس جونيور الذي يتعرض لهجوم عنصري في كل مباراة يخوضها خارج الديار.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن فينيسيوس جونيور كان اللاعب الأكثر خطورة في الريال ضد بيتيس، وحاول كثيراً صناعة الفارق في المباراة عبر مراوغاته وتقديمه تمريرات مفتاحية، لكن الفريق لم يكن موفقاً لتسجيل هدف الفوز طوال التسعين دقيقة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الحكام في الليجا يواصلون معاملة فينيسيوس جونيور بطريقة غير منصفة، فهم يعتبرون أن الاحتجاج يتطلب عقوبة أقسى من التدخلات العنيفة التي يقوم بها لاعبي الخصم.

وتم ارتكاب 6 أخطاء ضد فينيسيوس أمام الفريق الأندلسي، ورغم ذلك، لم يشهر الحكم أي بطاقة صفراء على هذه الأخطاء، في المقابل تحصّل المهاجم البرازيلي على إنذار جديد كما جرت العادة مؤخراً.

وأضاف التقرير أن الحكام لا يقدمون الحماية الكافية لفينيسيوس جونيور الذي يتعرض لخشونة مفرطة من لاعبي الخصم لمحاولة إخراجه من اللقاء ذهنياً ونفسياً، بل دائماً ما يتربصون له عندما يقوم بأي إيماءة تشير إلى الاحتجاج على القرارات التحكيمية.

#الظلم التحكيمي #ريال مدريد #الدوري الاسباني #ريال بيتيس #فينيسيوس جونيور #فينيسيوس #مهاجم

الأكثر قراءة اليوم

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

نيويورك تايمز: شعبية "عرين الأسود" تتزايد.. "نحن انتفاضة"

الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

مصادر تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس عباس وبلينكن قبل قمة العقبة

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

الملياردير اليهودي مايك بلومبرغ: "إسرائيل" تسير نحو كارثة

الشيخ: الأفق السياسي مع حكومة نتنياهو غير وارد وذهابنا لشرم الشيخ مرهون بهذا الأمر

الأخبار الرئيسية

اشتية يعلن عن صرف علاوات على الرواتب وتأمين راتب كامل قبل رمضان

image_processing20230306-2832312-d0hnw4

بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية

20230306070246

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

يسعى لإشعال القدس المحتلة: بن غفير يأمر بمواصلة عمليات هدم المنازل في شهر رمضان

f5953fcb08d3b1cc711381cc73c32521

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية