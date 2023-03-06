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تصريح حماسي لمحمد صلاح بعد رقمه التاريخي مع ليفربول

الإثنين 06 مارس 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح حماسي لمحمد صلاح بعد رقمه التاريخي مع ليفربول



وكالات / سما /

أطلق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تصريحاً حماسياً بعد صدارته هدافي الريدز تاريخياً في الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح بهدفيه في مرمى مانشستر يونايتد على أرض أنفيلد رود لهدفه رقم 129 في البريميرليج لصالح الريدز، مُتجاوزاً رقم الأسطورة روبي فاولر الذي سجل للريدز 128 هدفاً.

وجاء تحقيق صلاح لرقمه التاريخي في ليلة فوزٍ تاريخي أيضاً للريدز بسبعة أهدافٍ دون رد على حساب مانشستر يونايتد.

 

وقال صلاح، في تصريحاتٍ نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”من المُميز جداً الفوز بمُباراة بهذه الطريقة، نحن نحتاج أن نبقى مُتواضعين وأن نفوز بمُبارياتنا، أتمنى أن يُمثل هذا الانتصار دفعة كبيرة لنا”.

وتطرق النجم المصري للحديث عن رقمه القياسي قائلاً :”لقد كان الأمر مُميزاً جداً، والوصول لهذا الرقم اليوم ضد مانشستر يونايتد أمر لا يُصدق”.

وأجاب صلاح على السؤال بشأن هدفه المُفضل بينهم قائلاً :”الهدف الأخير”.

ويحتل ليفربول حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وذلك بفارق 19 نقطة عن أرسنال المُتصدر.

#محمد صلاح #ليفربول #الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد

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