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فيديو.. برشلونة يفلت من كمين فالنسيا بفوز ثمين

الإثنين 06 مارس 2023 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يفلت من كمين فالنسيا بفوز ثمين



وكالات / سما /

أفلت برشلونة من كمين ضيفه فالنسيا، بفوز ثمين قوامه هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما في ملعب الكامب نو، مساء أمس الأحد، برسم مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

الفريق الكتالوني فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها، ونجح في التقدم بهدف من ضربة رأسية مميزة عن طريق البرازيلي رافينيا، عند حدود الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة لا تقل روعة من سيرجيو بوسكيتس، ضُربت بها مصيدة تسلل الخفافيش.

وعقب الاستراحة، حاول البارسا، الذي اضطر مدربه تشافي هيرنانديز لمتابعة لاعبيه من المدرجات بعدم التواجد على مقعده بدكة البدلاء تنفيذاً لعقوبة الإيقاف الإداري لتراكم الإنذارات، تسجيل الهدف الثاني لحسم الأمور، وكاد أن يفعلها في أول 10 دقائق من الفترة الثانية، لكن المحاولة لم تعرف للنجاح طريقاً.

البارسا تحصل على ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، على لاعب فالنسيا، ليرفض فيران توريس تركها لأنسو فاتي، الذي طلب تسديدها من زميله، ليهدرها الأول بتسديدها على القائم الأيمن لحارس الضيوف.

وكاد فاتي أن يضع اسمه على لوح النتيجة بعد دقائق قليلة، لكن تسديدته ردها القائم الأيسر لحارس فالنسيا، بعد تلقي أنسو تمريرة حريرية من البرازيلي رافينيا.

ودخلت المباراة فصلاً درامياً بعد تعرض برشلونة لنقص عددي بطرد المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو بورقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 59، ورغم النقص العددي إلا أن الفريق المحلي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

فوز هام يرفع به البارسا نقاطه للرقم 62، موسعاً الفارق في صدارة الجدول مع الغريم التقليدي، ريال مدريد، إلى عشرة نقاط، بشكل مؤقت، لحين خوض الريال مباراة الجولة ذاتها، في وقت لاحق اليوم ضد ريال بيتيس.

#برشلونة #فالنسيا #الدوري الاسباني #رافينيا

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