  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشية رمضان: الاحتلال يعتزم إخلاء 6 عائلات مقدسية من منازلها

الإثنين 06 مارس 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشية رمضان: الاحتلال يعتزم إخلاء 6 عائلات مقدسية من منازلها



القدس المحتلة / سما /

تعتزم سلطة التنفيذ والجباية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء 6 عائلات فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر آذار/مارس الحالي، بزعم أن هذه المنازل والعقارات بملكية جمعيات استيطانية وعائلات من المستوطنين.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية ستقوم بتنفيذ قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية، من أجل إخلاء عائلات فلسطينية من القدس، وسلوان وحي الشيخ جراح، علما أن الحديث يدور عن عدد قياسي من عمليات الإخلاء في شهر واحد، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان.

وأوضح موقع الصحيفة أن عملية الإخلاء للعائلات المقدسية من منازلها في هذا الوقت، بمثابة وصفة لتصعيد أكبر، وذلك تزامنا مع شهر رمضان "والفصح العبري"، وذلك بسبب توسيع دائرة الاقتحامات لليهود للمسجد الأقصى بمناسبة الأعياد اليهودية، والتقييدات التي ستفرض على تحرك وتنقل الفلسطينيين في القدس القديمة وفي منطقة باب العامود.

وبحسب الموقع الإلكتروني، فإن عملية إخلاء العائلات المقدسية من منازلها وعقاراتها، ستتم بطلب من شركات استيطانية وعائلات يهودية بإخلاء تلك المنازل والعقارات، وذلك بزعم أنها كانت تمتلكها قبل النكبة عام 1948.

وذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة أن من بين المنازل والعقارات التي سيتم تنفيذ أمر إخلاء بحقها، تتواجد في حي الشيخ جراح الذي شهد أحداثا وكان أحد الأسباب لاندلاع "هبة الكرامة" وعملية "سيف القدس" في أيار/مايو 2021.

وتواجه عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح التي تقطن منزلها نحو 73 عاما، خطر التهجير والإخلاء، حيث تملك العائلة المكونة من 11 نفرا منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها وأرضها.

ففي عام 1988 أُخطرت عائلة سالم بالتهجير والإخلاء من قبل سلطات الاحتلال، ومنذ ذلك الحين تواجه الإخلاء من قبل سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، وذلك بموجب دعوى قدمتها جمعيات استيطانية التي تطالب بإخلاء العائلة بزعم ملكيتها للأرض المقام فوقها منزل العائلة.

وفي بلدة سلوان هناك 85 عائلة يبلغ تعدادها حوالي 700 شخص معرضة لخطر الإخلاء من منازلها وعقاراتها، بطلبات ودعاوى تحركها جمعيات استيطانية بزعم ملكيتها لهذه العقارات والمنازل قبل النكبة عام 1948.

وفي حي بطن الهوى في سلوان تقطن عائلة شحادة المؤلفة من 25 نفرا في 5 منازل، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حكمت المحكمة المركزية في القدس لصالح جمعية "عطيريت كوهنيم" الاستيطانية وأمرت العائلة بإخلاء منازلها بحلول الأول من آذار/ مارس، علما أن العائلة قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

نيويورك تايمز: شعبية "عرين الأسود" تتزايد.. "نحن انتفاضة"

الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

مصادر تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس عباس وبلينكن قبل قمة العقبة

الملياردير اليهودي مايك بلومبرغ: "إسرائيل" تسير نحو كارثة

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

الشيخ: الأفق السياسي مع حكومة نتنياهو غير وارد وذهابنا لشرم الشيخ مرهون بهذا الأمر

الأخبار الرئيسية

دعا المعلمين للعودة غدًا.. اشتية يعلن عن صرف علاوات على الرواتب وتأمين راتب كامل قبل رمضان

image_processing20230306-2832312-d0hnw4

بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية

يسعى لإشعال القدس المحتلة: بن غفير يأمر بمواصلة عمليات هدم المنازل في شهر رمضان

f5953fcb08d3b1cc711381cc73c32521

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

موعد وصول العمادي إلى غزة لتجديد المنحة القطرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية