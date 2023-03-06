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الاحتلال يشرع بهدم منزلين في حي واد الجوز

الإثنين 06 مارس 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشرع بهدم منزلين في حي واد الجوز



القدس المحتلة / سما /

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم منزلين في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال اقتحمت الحي المذكور، وفرضت طوقًا عسكريًّا على المنطقة، وطلبت من قاطني المنزلين اللذين يعودان لعائلة طوطح، ويؤويان 20 شخصا، تفريغ محتوياتهما، تمهيدا لهدمهما، بحجّة البناء غير المرخّص.

وأفاد أحد المتضررين من هدم منزله المواطن يحيى طوطح ، بأن الاحتلال هدم عددا من منازل العائلة في المنطقة ذاتها منذ عام 2015.

وأوضح أن محاولات عديدة بذلوها لترخيص هذه المنازل التي تم تشييدها منذ 25 عاما، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك.

#هدم #الاحتلال #حي واد الجوز #القدس المحتلة

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