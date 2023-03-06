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الرئيس أمام مؤتمر البلدان الأقل نموا: ملتزمون بتنفيذ خطة التنمية المستدامة

الإثنين 06 مارس 2023 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس أمام مؤتمر البلدان الأقل نموا: ملتزمون بتنفيذ خطة التنمية المستدامة



رام الله / سما /

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن دولة فلسطين ستواصل التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وأهدافها، والوضع الخاص للبلدان الأقل نموا.

وأضاف في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد في الدوحة، أن فلسطين نجحت في إطلاق وثيقة مهمة للغاية بعنوان "أطلس التنمية المستدامة 2020"، بهدف توثيق جهود التنمية.

وأكد الرئيس أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأمد لتمكين البلدان الأقل نموا من التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشدد على ضرورة تمسك الجميع بمبدأ جسر الفجوات بين الدول وتحقيق عدالة أكبر وتمكين الشعوب الأقل نموا، من خلال مبدأ المسؤولية المشتركة وتقديم الدعم الدولي الجدي لضمان تخطي واقعها الصعب والانطلاق لمرحلة جديدة.

وأعرب عن تطلعه لمواصلة دعم مسعى فلسطين في الدفاع عن حق شعبنا المشروع في تقرير مصيره، وحقه في الحرية والاستقلال.

ودعا المجتمع الدولي، لوقف الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا ومعاقبته، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن السلام شراكة ويحتاج إلى جهد العالم بأسره، وقال: "كلنا أمل بالعمل معكم لتعزيز احترام سيادة القانون والمساءلة لمنع الانتهاكات والنزاعات، ولبناء السلام وإدامته وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، وبالتالي، جعل العالم مكانا أفضل وأعدل للبشرية جمعاء".

وهنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توليه رئاسة هذا المؤتمر الهام المعني بأقل البلدان نموا، وشكره على ما تقدمه دولة قطر من دعم سياسي واقتصادي للشعب الفلسطيني.

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