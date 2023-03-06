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مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الإثنين 06 مارس 2023 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية ، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية في باحات "الأقصى".

وانتشرت قوات شرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وتأتي هذه الدعوات المتطرفة في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات، واستمرار التحريض ضد المسجد الأقصى، الذي شهد خلال شباط/فبراير الماضي، اقتحام أكثر من 3587 مستوطنا، أدَّوا صلوات تلمودية، وما يسمى بـ"السجود الملحمي" عند أبوابه.

#المسجد الأقصى #مستوطنون

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