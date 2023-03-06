فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- أحد الطيارين الذين يرفضون الخدمة والتدريب: نحن لا نرفض الأوامر ولكن يجب وقف إضعاف الجهاز القضائي لأن كل شي سينهار
- 37 طيارا من أصل 40 لن يذهبوا إلى التدريبات وسينظمون احتجاجا ضد الحكومة
- احتجاج الطيارين في شركة "إل عال": يرفضون الطيران مع نتنياهو إلى إيطاليا
- حراسة عائلة نتنياهو نُقلت من الشرطة إلى الشاباك
- يقرون القوانين ولا يفاوضون
- على الرغم من معارضة المستشارة القانونية للحكومة تم إقرار قانون يسمح لرئيس الحكومة بالحصول على التبرعات لتمويل محاكمته
- الحاخام تسفي طاو الأب الروحي لحزب نوعم اليميني الاستيطاني خضع للتحقيق والتهمة اغتصاب أكثر من امرأة
* "معاريف":
- الطيارون في الاحتياط لن يشاركوا في التدريبات احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي
- رئيس أركان الجيش يعرب عن قلقه من المس بالجيش
- طيارون من شركة "ال عال" يرفضون الطيران مع نتنياهو الذي سيزور إيطاليا
- إقرار قانون الهدايا لرئيس الحكومة رغم معارضة المستشارة القانونية
- وزير الأمن يرفض التحدث مع وزير الأمن القومي بن غفير
* "هآرتس":
- رئيس أركان الجيش لنتنياهو: ظاهرة رفض الخدمة في الجيش وصلت إلى أبعاد مقلقة
- وثيقة: الفلسطيني الذي قُتل خلال حرق حوارة أُطلق عليه الرصاص بوجود الجنود
- الجيش سيفرض الإغلاق على الضفة وغزة خلال عيد المساخر
- 37 طيارا يرفضون المشاركة في تدريبات احتجاجا على سياسة الحكومة