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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 06 مارس 2023 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت": 

- أحد الطيارين الذين يرفضون الخدمة والتدريب: نحن لا نرفض الأوامر ولكن يجب وقف إضعاف الجهاز القضائي لأن كل شي سينهار 

- 37 طيارا من أصل 40 لن يذهبوا إلى التدريبات وسينظمون احتجاجا ضد الحكومة 

- احتجاج الطيارين في شركة "إل عال": يرفضون الطيران مع نتنياهو إلى إيطاليا 

- حراسة عائلة نتنياهو نُقلت من الشرطة إلى الشاباك 

- يقرون القوانين ولا يفاوضون 

- على الرغم من معارضة المستشارة القانونية للحكومة تم إقرار قانون يسمح لرئيس الحكومة بالحصول على التبرعات لتمويل محاكمته 

- الحاخام تسفي طاو الأب الروحي لحزب نوعم اليميني الاستيطاني خضع للتحقيق والتهمة اغتصاب أكثر من امرأة 

* "معاريف": 

- الطيارون في الاحتياط لن يشاركوا في التدريبات احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي 

- رئيس أركان الجيش يعرب عن قلقه من المس بالجيش 

- طيارون من شركة "ال عال" يرفضون الطيران مع نتنياهو الذي سيزور إيطاليا 

- إقرار قانون الهدايا لرئيس الحكومة رغم معارضة المستشارة القانونية

- وزير الأمن يرفض التحدث مع وزير الأمن القومي بن غفير 

* "هآرتس": 

- رئيس أركان الجيش لنتنياهو: ظاهرة رفض الخدمة في الجيش وصلت إلى أبعاد مقلقة 

- وثيقة: الفلسطيني الذي قُتل خلال حرق حوارة أُطلق عليه الرصاص بوجود الجنود 

- الجيش سيفرض الإغلاق على الضفة وغزة خلال عيد المساخر 

- 37 طيارا يرفضون المشاركة في تدريبات احتجاجا على سياسة الحكومة

#الصحف الإسرائيلية

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