رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- أحد الطيارين الذين يرفضون الخدمة والتدريب: نحن لا نرفض الأوامر ولكن يجب وقف إضعاف الجهاز القضائي لأن كل شي سينهار

- 37 طيارا من أصل 40 لن يذهبوا إلى التدريبات وسينظمون احتجاجا ضد الحكومة

- احتجاج الطيارين في شركة "إل عال": يرفضون الطيران مع نتنياهو إلى إيطاليا

- حراسة عائلة نتنياهو نُقلت من الشرطة إلى الشاباك

- يقرون القوانين ولا يفاوضون

- على الرغم من معارضة المستشارة القانونية للحكومة تم إقرار قانون يسمح لرئيس الحكومة بالحصول على التبرعات لتمويل محاكمته

- الحاخام تسفي طاو الأب الروحي لحزب نوعم اليميني الاستيطاني خضع للتحقيق والتهمة اغتصاب أكثر من امرأة

* "معاريف":

- الطيارون في الاحتياط لن يشاركوا في التدريبات احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي

- رئيس أركان الجيش يعرب عن قلقه من المس بالجيش

- طيارون من شركة "ال عال" يرفضون الطيران مع نتنياهو الذي سيزور إيطاليا

- إقرار قانون الهدايا لرئيس الحكومة رغم معارضة المستشارة القانونية

- وزير الأمن يرفض التحدث مع وزير الأمن القومي بن غفير

* "هآرتس":

- رئيس أركان الجيش لنتنياهو: ظاهرة رفض الخدمة في الجيش وصلت إلى أبعاد مقلقة

- وثيقة: الفلسطيني الذي قُتل خلال حرق حوارة أُطلق عليه الرصاص بوجود الجنود

- الجيش سيفرض الإغلاق على الضفة وغزة خلال عيد المساخر

- 37 طيارا يرفضون المشاركة في تدريبات احتجاجا على سياسة الحكومة