رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على مواصلة الرئيس محمود عباس حراكه السياسي بلقاء عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب والدوليين.

كما أبرزت الصحف تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية، ووقف أي إجراءات أحادية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

إصابات في تقوع وهدم مصلى وبركس جنوب بيت لحم واعتقال تسعة مواطنين من الضفة

الرئيس يواصل حراكه السياسي بلقاء عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب والدوليين

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة وغزة

رئيس الوزراء يبحث مع "تحالف حماية" تعزيز صمود أبناء شعبنا في المناطق المهددة بشكل مباشر من الاحتلال

20 يوما على خطوات "عصيان" الأسرى رفضا لإجراءات المتطرف "بن غفير"

العاهل الأردني: ضرورة التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية

الشيخ لـ "العربية": إسرائيل جاءت إلى قمة العقبة مكرهة والتنسيق الأمني متوقف تماما

ملحم: سلطة النقد تعمل وفق إستراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية

"الخارجية": وفاة الشاب عدي أحمد ونجاة آخرين إثر غرق القارب قبالة السواحل الإيطالية

وفد من فلسطينيي الداخل يطّلع على آثار عدوان المستوطنين في حوارة

"اتحاد الكتاب العرب": هجمات الاحتلال ومستوطنيه أعمال إرهابية وجرائم ضد الإنسانية

توضيح من "القضاء الأعلى" حول إضراب نقابة المحامين المستمر

*"الأيام":

إصـابـات خلال مـواجـهـات فـي تـقـوع ومستوطنون يهاجمون مركبات في مردة

الـرئـيـس يـعقـد اجـتمـاعـات مـع رؤسـاء ومسؤولين على هامش مؤتمر الدوحة

خطوات جديدة في عصيان الأسرى

إسرائيـل: عصيـان عشرات من طيـاري الاحتياط احتجاجًا على قوانين القضاء

الاحتلال يـقـرر هـدم مـنـزل الأسير إسلام فروخ في كفر عقب

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة وغـزة بـدءًا مـن مـسـاء الـيـوم

نتنياهو يستخف بتصريحات لغروسي بشأن أي هجوم على إيران

الملياردير اليهودي مايك بلومبرغ: إسـرائـيـل تـسـيـر نـحـو كـارثـة

أوكـرانيا: قتال عنيف في مدينة باخموت وقـصـف روسـي عـلـى ضـواحـي المـدينـة

*"القدس":

فرض إغلاق شامل على الضفة والقطاع

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد

بعد 20 عاما في الأسر: الإفراج عن المعتقل الرجبي وإبعاده إلى مدينة الخليل

بمشاركة الرئيس و6 آلاف شخصية.. أمير قطر يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة حول البلدان الأقل نموا

وفد من الداخل الفلسطيني خلال تفقده آثار العدوان على البلدة: حوارة باقية والاحتلال الإسرائيلي إلى زوال

لجنة الطوارئ تدعو إلى مسيرات غضب غدا دعما للأسرى

مشروع استيطاني سياحي يبتلع 80 دونما في لفتا

هليفي يحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتساع الاحتجاجات قد يضر بكفاءة الجيش