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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم طفل من الخليل

الإثنين 06 مارس 2023 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين بينهم طفل من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة سعير شمال شرق الخليل، المواطنين أحمد حسن الفروخ (19 عاما)، والطفل أبي باجس المطور (15عاما)، ومن بلدة بيت أمر وحيد حمدي أبو ماريا (55 عاما)، وجمال محمد عادي (18 عاما)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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