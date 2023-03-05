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انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الإثنين 06 مارس 2023 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض ملموس على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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