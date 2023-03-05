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هنية يهنئ الجهاد الإسلامي بانتخابات مكتبها السياسي

الأحد 05 مارس 2023 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهنئ الجهاد الإسلامي بانتخابات مكتبها السياسي



غزة/سما/

هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بانتخابات مكتبها السياسي وأمانتها العامة.

و قدم هنية خلال اتصال هاتفي مع الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ، مباركته وتهنئته للحركة، مؤكداً اعتزاز "حماس" بالعملية الانتخابية وتحالفها مع الجهاد الاسلامي على طريق تحرير فلسطين.

بدوره قدم الشيخ عزام شكره و تقديره لهنية على هذا الاتصال وأكد أن العملية الانتخابية جاءت تعزيزاً لقوة و قدرة حركة الجهاد الإسلامي على مواصلة حملها لراية الكفاح و المقاومة.

و شدد الشيخ عزام على سعي المكتب السياسي الجديد لتعزيز العلاقة مع حركة حماس بما يعود بالخير على شعبنا وقضيتنا والسعي لتقديم نموذج للمقاومة في فلسطين يحفز الأمة للنهوض و إسناد الشعب الفلسطيني.

#اسماعيل هنية

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