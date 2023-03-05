ليبرمان يهاجم نتنياهو: أنت تقود "إسرائيل" إلى "خراب الهيكل الثالث"

القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس "إسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الكنيست، قائلا له "إنك تقود دولة إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث".



وخراب الهيكل هو مصطلح يشير إلى حدثين تاريخيين في تاريخ اليهود تم فيهما تدمير الهيكل مرتين، تم تدمير الهيكل الأول (هيكل سليمان المقدس) في عام 586 قبل الميلاد على يد ملك بابل نبوخذ نصر، أما الهيكل الثاني (هيكل هيرودوس)، فقد دمره الرومان عام 70 ميلاديا.



وبحسب المصادر العبرية، بعد تدمير الهيكل الأول، تم نفي اليهود إلى بابل، وبعد تدمير الهيكل الثاني، توقف عمل الكهنة، وتشتت اليهود منذ ذلك الوقت في العديد من المنافي.



وقال ليبرمان مخاطبا رئيس الوزراء نتنياهو: "أنت تقود دولة إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث".



وأضاف: "الحكومة موجودة منذ شهرين، ولم توجه أمريكا أي دعوة لرئيس الوزراء أو لوزير الخارجية لزيارة واشنطن، هذا فشل سياسي لا أذكر أن حدث مثله من قبل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



تصريحات ليبرمان والذي شغل في السابق العديد من المناصب الوزارية بينها الدفاع والمالية، جاءت على خلفية انقسام حاد تشهده إسرائيل على خلفية خطة حكومية يسعى نتنياهو والائتلاف الحاكم بقيادته إلى تنفيذها وتحد من سلطة القضاء بشكل كبير لصالح السلطة التنفيذية والتشريعية.





ومساء أمس السبت، تظاهر ما يزيد عن 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب وأنحاء مختلفة من البلاد احتجاجا على الخطة المطروحة حاليا أمام الكنيست للتصويت عليها، وتشمل تقييد سلطة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بما في ذلك ما يتعلق بممارسة دورها الرقابي على قرارات الحكومة، إضافة إلى سيطرة الأخيرة على لجنة تعيين القضاة.



وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب القضائي" الذي يدمر الديمقراطية في إسرائيل، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات.