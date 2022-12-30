العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي ضرورة التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

عمان/سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام.

ونوّه ملك الأردن، لدى لقائه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأحد، إلى ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مجددا التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.