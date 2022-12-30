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مجدلاني يطلع مسؤولا أمميا على حالة حقوق الإنسان في فلسطين

الأحد 05 مارس 2023 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يطلع مسؤولا أمميا على حالة حقوق الإنسان في فلسطين



رام الله/سما/

طلع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة آجيث سنجهاي، على حالة حقوق الإنسان في فلسطين.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى في المقر الفرعي والمؤقت للمكتب في العاصمة الأردنية عمّان، مناقشة الحِراك القائم في مجلس حقوق الإنسان بشأن مُجريات الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، والدور الذي يضطلع به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشار مجدلاني إلى الجهود المبذولة من طرف الوزارة والحكومة لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل المقدمة لدولة فلسطين، ومتابعة العمل المتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها دولة فلسطين، ومساعي الوزارة لتطوير خطتها الإستراتيجية للأعوام 2024-2025.

وأضاف أن هذه الخطة ستشمل محاور جديدة ذات بُعد حقوقي يتعلق بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع، حيث يجري تطويرها بالتعاون مع اليونيسيف، بالتشاور والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.

وأكد مجدلاني التزام دولة فلسطين بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى التأثير القائم لممارسات إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وأحدثها العدوان على بلدة حوّارة وسكانها.

بدوره، أبدى سنجهاي ترحيبه بالخطوات المبذولة من طرف الوزارة تجاه تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل، بما في ذلك تطوير خطة عمل وزارية، وإتمام المشاورات الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني والأطفال بخصوصها.

وأكد استعداد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل والتعاون المشترك مع الوزارة وشركائها، لتضمين النهج القائم على حقوق الإنسان في مساعيها لتطوير خطتها الإستراتيجية وتوجهاتها لتنفيذ التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

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#احمد مجدلاني

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