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اشتية يبحث مع "تحالف حماية" تعزيز صمود أبناء شعبنا

الأحد 05 مارس 2023 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع "تحالف حماية" تعزيز صمود أبناء شعبنا



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، مع وفد من "تحالف حماية الدولي" العامل في الضفة الغربية، التعاون المشترك لتلبية الأولويات وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المهددة بشكل مباشر من الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء: "التدخلات الطارئة التي يقدمها التحالف إلى جانب الحكومة في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها والهدم، والمناطق المسماة (ج) والمهمشة، تهدف إلى تعزيز صمود أبناء شعبنا في هذه المناطق، ومواجهة خطر التدمير الممنهج لحل الدولتين".

وأضاف: "تعمل إسرائيل على فرض وقائع على الأرض في هذه المناطق لتكون غير قابلة للتراجع، ويجب مواجهة هذه الإجراءات لانتهاكها القانون الدولي الإنساني، ولأنها تقوض حل الدولتين وإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية وإقامتها".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل ضمن إستراتيجيتها على الانفكاك التدريجي عن العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال، بالإضافة إلى تعزيز صمود أبناء شعبنا في أماكن تواجدهم كافة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

يذكر أن "تحالف حماية" العامل في الضفة الغربية هو تجمع لعدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتقديم المساعدات الإنسانية والعمل في المناطق المسماة "ج" والقدس والمناطق المهمشة.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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