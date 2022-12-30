صيدم: نحتاج لتوسيع آفاق التعاون مع الصين

رام الله/سما/

أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، اليوم الأحد، ضرورة العمل على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، بحيث تمتد إلى مساحات أكبر في مجالات: تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع الزراعي، والصناعات الحديثة المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الوداعي لسفير الصين لدى دولة فلسطين قواه وي، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وأعرب صيدم عن شكره العظيم لجمهورية الصين الشعبية، قيادة وشعبا، على كل ما قدمته وتقدمه لفلسطين، مشيدا بدور السفير قواه وي في تعميق وتصليب العلاقات الفلسطينية الصينية، وسعيه الدؤوب لتعزيز التعاون الوثيق رغم جائحة "كورونا" وتبعاتها، وهو ما يؤكد على صلابة الموقف التاريخي لجمهورية الصين الشعبية تجاه القضية الفلسطينية .

من جانبه، أعرب السفير قواه وي عن شكره وتقديره للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ولنائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، مؤكدا اعتزازه وفخره بالفترة التي عمل بها في فلسطين وأنه سيبقى داعما للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .