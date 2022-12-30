الرئيس يلتقي رئيسة وزراء بنغلادش ومدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان

الدوحة/سما/

التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلادش شيخة حسينة واجد، ومدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

ووضع الرئيس، رئيسة وزراء بنغلادش في صورة تطورات القضية الفلسطينية، في ظل تصاعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، الإسلامية والمسيحية، والتي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأطلع، مدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، على العراقيل والصعوبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام قطاع الاتصالات الفلسطيني، مقدما الشكر الجزيل على ما يقدمه الاتحاد الدولي للاتصالات من مساندة وخبرات.





