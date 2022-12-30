  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يلتقي رئيسة وزراء بنغلادش ومدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان

الأحد 05 مارس 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي رئيسة وزراء بنغلادش ومدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان



الدوحة/سما/

 التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلادش شيخة حسينة واجد، ومدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

ووضع الرئيس، رئيسة وزراء بنغلادش في صورة تطورات القضية الفلسطينية، في ظل تصاعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، الإسلامية والمسيحية، والتي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأطلع، مدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، على العراقيل والصعوبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام قطاع الاتصالات الفلسطيني، مقدما الشكر الجزيل على ما يقدمه الاتحاد الدولي للاتصالات من مساندة وخبرات.



الرئيس يلتقي مدير عام الاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان

#الرئيس عباس #بنغلادش #دورين بوغدان #الدوحة

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش يرد على تصريحات السفير الأمريكي التي قال فيها إنه يريد إلقاءه من الطائرة

تحذير هام لمزارعي غزة

لابيد: "سموتريتش كذاب ابن كذاب"

انتخاب النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية

شاهد: ربع مليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

بن غفير: الفوضويون يريدون إحراق تل أبيب.. لابيد: مهرج التيكتوك الخطير يواصل التحريض

السعودية تمنع بث الصلوات وجمع التبرعات خلال شهر رمضان.. وجدل

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-05_14-32-01

الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

photo_2022-12-30_09-02-11

نيويورك تايمز: شعبية "عرين الأسود" تتزايد.. "نحن انتفاضة"

203801

مصادر تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس عباس وبلينكن قبل قمة العقبة

العقبة

صحيفة: مشاورات بشأن قمّة شرم الشيخ المرتقبة

العمادي يصل "إسرائيل" خلال الساعات القادمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية