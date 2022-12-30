لبنان يجبر دورية إسرائيلية على التراجع بعد خرقها الحدود

بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أنه أجبر دورية عسكرية إسرائيلية على التراجع عن حدود بلاده الجنوبية بعد خرقها "الخط الأزرق".

وذكر الجيش اللبناني في بيان، أن دورية إسرائيلية "خرقت الخط الأزرق في بلدة عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا".

وأوضح البيان أن "دورية من الجيش اللبناني حضرت (إلى المكان) وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للتحقق من الخرق، حيث تجري المتابعة والتنسيق مع تلك القوة، وفق البيان ذاته.