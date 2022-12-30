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فلسطين النيابية تبحث الأوضاع في المسجد الأقصى

الأحد 05 مارس 2023 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين النيابية تبحث الأوضاع في المسجد الأقصى



عمان/مسا/

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني فايز بصبوص، "إن اللجنة في انعقاد دائم لبحث التطورات في القدس الشريف بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد ورشة عمل متعلقة بالبعد السياسي للوصاية الهاشمية بالتعاون مع الأوقاف قريبا".

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، لبحث آخر  المستجدات والتطورات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك.

وجدد البصبوص، إدانة اللجنة واستنكارها لجميع الاقتحامات والأعمال التي يقوم بها المتطرفون والمستوطنون في المسجد الأقصى المبارك، بدعم وغطاء من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفي ظل حكومة اليمين المتطرفة، والحصار الذي تفرضه سلطة الاحتلال على منطقة حوارة في محافظة نابلس.

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#فلسطين #المسجد الاقصى #الاحتلال

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