الحركة الأسيرة تدعو لمشاركة واسعة في فعاليات الثلاثاء

رام الله/سما/

دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، للمشاركة الواسعة في الوقفات المساندة لنضال الأسرى والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل تمام الساعة 9 مساءً في مراكز كافة المدن الفلسطينية.

وشددت لجنة الطوارئ في بيان صحفي حمل رقم 4، على أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات هي ضرورة وطنية لإيصال رسالة لعدونا أن شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم ولتحقيق حريتهم المنشودة.

نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم "4"

صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

يا جماهير شعبنا العظيم، تحيةً معبقةً بدماء الشهداء وآهات الجرحى والأسرى.

ندخل اليوم "يومنا العشرين" في تحركنا ونضالنا المستمر في مواجهة عدوان "بن جفير" وأدواته ضدنا، والذي يحاربنا في خبزنا ومائنا، وسنستمر في نضالنا حتى إرغام المحتل على وقف عدوانه أو تحررنا القريب.

ومن هنا؛ تدعوكم لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة للتعبير عن مشاركتنا في هذا النضال، والتعبير عن وفائكم لمن دفع سنوات عمره من أجل حرية شعبه وأرضه عبر الوقفات المساندة لنا، والتي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم 7/3/2023م في مراكز كافة مدننا الساعة التاسعة ليلًا.

إن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات هي ضرورة وطنية لإيصال رسالة لعدونا أن شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم ولتحقيق حريتهم المنشودة.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة