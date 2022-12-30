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أسير من البيرة يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

الأحد 05 مارس 2023 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من البيرة يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال



رام الله/سما/

 دخل الأسير مازن القاضي (43 عامًا) من مدينة البيرة، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير أن القاضي اعتُقل في الخامس من آذار عام 2002، وقد واجه تحقيقا قاسيا استمر لمدة 50 يوما في مركز تحقيق "عسقلان"، وبعد 21 شهرا من اعتقاله، حكم الاحتلال عليه بالسّجن المؤبد 3 مرات و25 عاما، وتمكّن من استكمال دراسته وحصل على الثانوية العامة، والبكالوريوس، وهو بصدد استكمال الماجستير.

ويقبع الأسير القاضي اليوم في سجن "ريمون"، وخلال سنوات اعتقاله فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه، كما أن عائلته حُرمت بشكل متكرر من زيارته.

#البيرة #مازن القاضي

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