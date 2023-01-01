93 دولة تشارك في ماراثون فلسطين الدولي

رام الله/سما/

قال المنسق العام لماراثون فلسطين الدولي محمد موسى، إن 93 دولة أعلنت مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة منه، وسيكون الأكبر، ويتوقع مشاركة 14 ألف رياضي من كلا الجنسين.

وأضاف موسى في حديث لـ"وفا"، أن دولا عديدة أعلنت مشاركتها في الماراثون الذي تستضيفه بيت لحم يوم الجمعة العاشر من الشهر الجاري، ومنها: بريطانيا، وسويسرا، وهولندا، والنرويج، والدانمارك، وإيطاليا، والولايات المتحدة التي سيكون منها أكبر مشاركة تبلغ من العمر 75 عاما، مشيرا إلى أن المشاركة من الإناث ستصل إلى 52% من عدد المشاركين.

وبين أن الماراثون يشمل أربعة سباقات، 42 كم، و21 كم، و10 كم، وسباق العائلات 5 كم، وأن إطلاق الماراثون سيكون من ساحة المهد مرورا بشارع المهد، ومسجد بلال بن رباح، ومنطقة المفتاح في مخيم عايدة شمالا، وشارع القدس الخليل، ومخيم الدهيشة، وبلدة الخضر، ومنطقة النشاش على مدخل الخضر الجنوبي، والعودة على المسار نفسه وصولا إلى ساحة المهد.

وأشار إلى أن سباق العائلة في هذا العام سيكون مختلفا، من خلال إدخال شارع النجمة في المسار المخصص وعليه الانطلاقة من ساحة المهد، مرورا بشارع المهد، والدخول من دوار العمل الكاثوليك، شارع النجمة، وصولا إلى قوس الزرار والنهاية.

وأوضح موسى أنه بتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، كان التأكيد على إدخال شارع النجمة في المسار لأهميته وإعادة الروح إليه، حيث يعتبر تاريخيا وهو مدخل المدينة، مشيرا إلى أنه سيكون في الشارع لاستقبال المشاركين 30 شخصية كرتونية من عالم "ديزني"، إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والتنشيطية للأطفال.

وكشف أنه سيكون هناك مشاركة للشرطة الأوروبية في الماراثون، وسيكون دورهم تقديم دعم معنوي للشرطة الفلسطينية، وسيقومون بتوزيع الهدايا على الأطفال، كما سينتشر أفراد من الشرطة والأمن الوطني على مفترقات الطرق والمسارات المخصصة للسباقات الأربعة لتأمينها.

وأشار إلى وجود 17 نقطة تأمين منتشرة على طول المسار، وسيتم هذا العام الاستعانة بشركات تأمين فلسطينية من خلال 35 عنصرا سيتواجدون في مناطق "ج".

وحول الطاقم الذي سيشرف على الماراثون، قال موسى: "إن الطاقم ُشكل من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو مكون من 37 موظفا، لهم أربع مهام، الأولى العمل على إدارة عامة لها علاقة بالترويج والتسويق والتشبيك الدولي، والثانية فريق للتسجيل وإخراج النتائج، والثالثة أداة العمل التطوعي من حيث تجنيد الموارد والطاقات الشابة، والأخيرة تأمين المسارات والسباقات (الفريق الفني).

وأوضح موسى وجود 16 محطة على طول امتداد السباق، وسيكون هناك مشاركة 400 متطوع ومتطوعة من الهلال الأحمر الفلسطيني والإغاثة الطبية، لتقديم العلاجات والمياه للمتسابقين، إضافة إلى وجود 20 مراقب مباراة من اتحاد اللعبة ضمن المتواجدين على المسارات، فضلا عن فعاليات ستقدمها "أكشن إيد"، "جمعية رواد"، و"التربية والتعليم".

وأكد أن من بين المشاركين في الماراثون 200 متسابق من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، سيحضرون للتأكيد على حق الوجود الفلسطينية وحرية الحركة.