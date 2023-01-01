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نتنياهو يهاجم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأحد 05 مارس 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك بعدما وصف أي هجوم محتمل ضد منشآت إيران النووية بأنه "غير قانوني".


وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال لقاء للحكومة قبل اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد.


ووصف نتنياهو تصريحات غروسي بشأن الملف النووي الإيراني بأنها "بلا قيمة"، مؤكدًا أن نهج الدبلوماسية مع إيران "على وشك الموت".

ولفت إلى أن غروسي شخص مسؤول أدلى بتصريحات غير مسؤولة.


وتابع نتنياهو: "لا شيء يمنعنا من الدفاع عن بلادنا".


وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أعلن أمس السبت، أنه يتطلع إلى التعاون مع إيران للحصول على ضمانات بشأن برنامجها النووي.


وحث غروسي إيران على أن تكون "واضحة وشفافة" فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدا رفض الوكالة للهجمات على أي منشآت نووية في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

#نتتنياهو #الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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