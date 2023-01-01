هآرتس:"إسرائيل" تبيع أذربيجان السلاح مقابل النفط

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن بيع إسرائيل كميات كبيرة من السلاح لأذربيجان مقابل النفط.



وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن كل من إسرائيل وأذربيجان ترتبطان بتحالف استراتيجي منذ ما يزيد عن عشرين عاما مضت، وأن تل أبيب تمد باكو بشحنات أسلحة كبيرة.

وأفادت بأن طائرات شحن أذربيجانية هبطت وأقلعت لما يزيد عن 92 مرة في مطار "عوفدا" العسكري جنوبي البلاد، خلال السنوات السبع الأخيرة، لنقل الذخائر من إسرائيل إلى أذربيجان، مقابل شحنات النفط الأذربيجانية.



وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن يوم الخميس الماضي شهد هبوط طائرة أذربيجانية من نوع (إيليوشن -76) في مطار عوفدا العسكري، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، باعتباره المطار الوحيد المرخص والمسموح بنقل مواد متفجرة منه وإليه، في وقت عادت الطائرة نفسها نحو الشمال الشرقي إلى فوق الأجواء التركية، ومنها إلى قاعدتها في العاصمة الأذربيجانية، باكو.



وأشارت إلى أن إسرائيل باعت أسلحة وذخائر إلى أذربيجان بمليارات الدولارات مقابل النفط، وهي الدولة التي لها حدود مشتركة مع إيران، بزعم توفير موطئ قدم قريب من إيران، لافتة إلى هبوط ما يزيد عن 92 رحلة جوية لطائرات شحن أذرية تابعة لشركة "سيلكوي" الأذربيجانية، في مطار عوفدا العسكري، وذلك طوال السنوات السبع الماضية.



ويشار إلى أنه في الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إجراء ترتيبات وتحضيرات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل؛ وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات في عام 1992.



يشار إلى أن أذربيجان تعد أكبر مزود للنفط لإسرائيل؛ حيث تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية وجود حدود ممتدة لأذربيجان مع إيران.

