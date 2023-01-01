جنين: الاحتلال يعتقل سائق جرافة ويستولي عليها في جلبون

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سائق جرافة، واستولى عليها في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سائق الجرافة غسان قطب، ومنعته من مواصلة العمل بمد خط مياه للقرية من الجهة الشمالية، واستولت عليها. وأضاف أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من قوات الاحتلال، حيث تم الاستيلاء على جرافة وجرار زراعي أثناء العمل في استصلاح أراضٍ خلال الشهر الماضي، كما سلمت العديد من المواطنين إخطارات بوقف البناء، إضافة إلى التضييق على المزارعين.