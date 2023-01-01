الحكومة الإسرائيلية تشكل لجنة لتهويد النقب والجليل

القدس المحتلة / سما /

قررت الحكومة الإسرائيلية، ظهر الأحد، تشكيل لجنة وزارية خاصة بهدف تهويد النقب والجليل.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن هذه اللجنة ستعمل على "تطوير" تلك المناطق، كما وصفتها الحكومة الإسرائيلية.

وبين الموقع أن اللجنة ستكون برئاسة وزير "تطوير" النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاف من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه إيتامار بن غفير، مشيرًا إلى أن هذا القرار اتخذ بناءً على الاتفاقيات الموقعة بين الحزب والليكود.

وسيكون من بين وزراء هذه اللجنة، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبن غفير بنفسه، وعدد آخر.