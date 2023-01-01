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صاحب أعلى حكم في العالم: الأسير عبد الله البرغوثي يدخل عامه الـ21 في الأسر

الأحد 05 مارس 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاحب أعلى حكم في العالم: الأسير عبد الله البرغوثي يدخل عامه الـ21 في الأسر



رام الله / سما /

دخل الأسير عبد الله غالب البرغوثي (51 عاما) عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الاحد، أن الأسير البرغوثي وهو من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، اعتقل في الخامس من آذار عام 2003.

وأشار إلى أنه تعرّض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر عدة شهور، كما تعرّض لعزلٍ انفرادي متواصل استمر لعدة سنوات، وهو يعتبر صاحب أعلى حكم في التاريخ، حيث صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد 67 مرة.

واستطاع الأسير البرغوثي خلال فترة اعتقاله تأليف عدّة كتب أحدها "أمير الظل- مهندس على الطريق" تحدث فيه عن قصة حياته وكفاحه ضد الاحتلال.

#عبد الله البرغوثي #الاحتلال #سجون الاحتلال #نادي الأسير

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