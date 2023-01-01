مواجهتان لحسم الهابط الثاني في الممتازة

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تتواصل منافسات الجولة ال21 من الدوري الممتاز بمباريات حاسمة لتحديد الهابط الثاني للدرجة الأولى.

غزة الرياضي × اتحاد خانيونس

ويخوض غزة الرياضي (العاشر 19 نقطة) اختبارًا مهمًا قد يكون الأهم في الموسم في حال استطاع تحقيق الفوز والوصول للنقطة 22 التي تضمن مكانته في الممتازة والخروج من حسابات الهبوط مستفيداً من التفوق في المواجهات المباشرة مع خدمات النصيرات في حال تساوى الفريقان في النقاط.

خدمات النصيرات × شباب خانيونس

ويلعب النصيرات (الحادي عشر 16 نقطة) على أمل تحقيق الفوز على شباب خانيونس وتعزيز فرص بقائه، وترحيل الحسم للجولة الأخيرة في المواجهة المباشرة مع اتحاد بيت حانون الذي انتصر على الزوايدة ورفع رصيده إلى 21 نقطة.

الفوز على شباب خانيونس لن يكون كافياً وسيكون النصيرات بحاجة لخيار الفوز ولا غير سواه على بيت حانون لتجاوزه بالنقاط وتأمين البقاء في مباراة مفصلية، سيكون النصيرات 22 نقجة وبيت حانون 21 نقطة.

وفي حال تعثر النصيرات بالتعادل والوصول للنقطة 17 سيضمن بيت حانون البقاء رسمياً، وربما يهبط النصيرات رسمياً أيضاً في حال تعادل أو فوز غزة الرياضي على اتحاد خانيونس ووصوله للنقطة (20) وهذا يعني تفوقه في المواجهات المباسرة حتى لو حقق النصيرات الفوز في الجولة الأخيرة.