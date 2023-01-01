نتنياهو يحاول تهدئة الغضب: انتظر إدانة السلطة لعملية قتل الإسرائيليين وشكرًا لسموتريتش

القدس المحتلة / سما /

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تخفيف حدة الغضب العالمي من دعوة عضو يميني متطرف في حكومته إلى “محو” قرية فلسطينية شهدت قلاقل ووصف التصريحات بأنها “غير لائقة”.

لكن نتنياهو لم يوجه اللوم لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش متهما قوى خارجية بالتقليل من شأن أعمال عنف ارتكبها فلسطينيون مثل مقتل شقيقين إسرائيليين في قرية حوارة يوم 26 فبراير شباط مما أثار أعمال شغب ارتكبها مستوطنون هناك.

وكتب نتنياهو تغريدة اليوم الأحد قال فيها “من المهم لنا جميعا أن نعمل على تخفيف حدة الخطاب، وتلطيف الجو”. ووجه الشكر لسموتريتش لأنه أوضح أن “اختياره للكلمات… كان غير لائق”.

وقال نتنياهو “ما زالت أنتظر إدانة من جانب السلطة الفلسطينية لمقتل الشقيقين يانيف”.

وأضاف “وإسرائيل تنتظر من المجتمع الدولي الإصرار على أن تدين السلطة الفلسطينية هذا الهجوم. والمجتمع الدولي لم يكتف بأنه لم يفعل ذلك بل واصل غض الطرف عن انتشار تحريض السلطة الفلسطينية”.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على تويتر يوم الخميس “مثلما ندين تحريض الفلسطينيين على العنف، ندين تصريحات وزير المالية سموتريتش الاستفزازية التي تصل أيضا إلى حد التحريض على العنف. من الضروري أن يعمل الفلسطينيون والإسرائيليون معا لاستعادة الهدوء”.

وقال سموتريتش الأسبوع الماضي إنه يعارض أعمال العنف الانتقامية لكنه يرى أنه ينبغي على إسرائيل “محو حوارة”.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية التصريحات بأنها “غير مسؤولة” و”بغيضة” و”مقززة” وقالت إنه يجب على نتنياهو رفضها والتبرؤ منها.

وقال مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن سموتريتش أدلى “ببيان غير مفهوم للتحريض على العنف”.

ومع تكهن وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية ستتجاهل سموتريتش عندما يزور واشنطن الأسبوع المقبل مما سيعقد علاقاتها مع حكومة نتنياهو، تراجع الوزير الإسرائيلي عن تصريحاته لكنه لم يقدم اعتذارا.

وقال للقناة الثانية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي “خانني التعبير بدافع الانزعاج”.

وحث الفلسطينيون الإدارة الأمريكية على عدم استقبال سموتريتش. وقال نتنياهو إنه هو المسؤول عن الدبلوماسية الإسرائيلية وليس شركاء الائتلاف الحاكم مثل سموتريتش.



ومن المقرر أن يحضر سموتريتش يوم 12 مارس آذار اجتماع منظمة (إسرائيل بوندز) التي يقول موقعها الإلكتروني إن متحدثا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية سيشارك في الاجتماع أيضا. ولم يكشف عن اسم المتحدث.