شؤون اللاجئين "بالمنظمة" تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

بيروت/ سما/

أنجزت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية مشاريع جديدة ذات احتياج يستفيد منها شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ضمن منحة الرئيس محمود عباس .

وأشار د. أبو هولي الى ان المشاريع المنجزة شملت مخيمات نهر البارد وعين الحلوة والبداوي وتجمع القاسمية في الجنوبي اللبناني، وتجمعات صيدا، والتي جميعها تصب في خدمة أهالي المخيمات والتخفيف من معاناتهم.

واضاف ان المشاريع المنفذة جاءت بناء على طلب اللجان الشعبية واللاجئين معاً ابرزها اعادة انشاء "مظلة التعازي" في مخيم نهر البارد شمال لبنان والتي تستفيد منها كافة العائلات الفلسطينية التي تقيم في المخيم وكذلك الجوار اللبناني بالإضافة الى تزويد "حي تلة المنكوبين" بمخيم البدّاوي بمولد كهربائي لتشغيل مضخة ابار المياه في المنطقة ، لحل ازمة المياه المتفاقمة والمزمنة التي يعاني منها سكان الحي الذي يقطنه 200 عائلة فلسطينية لاجئة لا تتلقى الخدمات من وكالة الاونروا التي تعتبر الحي لا يدخل ضمن نطاق صلاحياتها.

وفي تجمع القاسمية - جنوب لبنان، أوضح د. أبو هولي بأنه تم الانتهاء من مشكلة فقدان أغطية الصرف الصحي "الريغارات" على الطرقات وتغيير الريغارات المهترئة على الطريق المؤدي إلى المدرسة المُجاورة للتجمع ، لافتاً الى ان معالجة هذه الإشكالية ساهمت في تسهيل وصول الطلاب إلى المدرسة، بالإضافة الى ذلك دعمت الدائرة مراكز رياض الأطفال بمخيم الجليل بـ 800 لتر من مادة المازوت لتدفئة الروضات في فصل الشتاء، ومستشفى الهمشري ببناء (خيمة مركز) لمركز العلاج الفيزيائي لحماية المعدات من العوامل البيئية والطقس .

وتابع د. أبو هولي: " انتهت دائرة شؤون اللاجئين من مشروع إعادة تأهيل شبكة حي الطيرة بمخيم عين الحلوة وكذلك صيانة خط التوتر الرئيسي لشبكة الكهرباء في الشارع الفوقاني من خلال استبدال 3 خطوط مُهترئة بطول 1600 بأخرى جديدة، وكذلك ساهمت في ازالة النفايات من التجمعات الفلسطينية بمنطقة صيدا"

وأكد د. أبو هولي بأن دائرة شؤون اللاجئين ماضية في تطبيق استراتيجيتها في المخيمات الفلسطينية بلبنان التي ترتكز على تخفيف معاناتهم وتعزيز صمودهم من خلال معالجة مشاكل المخيمات والاستجابة لاحتياجاتهم .

وأشار الى وجود رزمة من المشاريع المقدمة من اللجان الشعبية في المخيمات اللبنانية وهي على قيد الدراسة في لجنة المشاريع والتي سيبدأ العمل بها فور انتهاء اللجنة من دراستها ومعالجتها فنياً مشدداً بان الدائرة لن تترك اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها لبنان الشقيق وحيدون ، وستبقى الدائرة لهم عامل اسناد ودعم للتغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة ولحقوقهم المشروعة في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

واشرف على عملية تنفيذ المشاريع ومتابعتها مدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياض وامين سر للجان الشعبية في المخيمات اللبنانية المهندس عبد المنعم عوض والفريق الفني بدائرة شؤون اللاجئين يرافقهم أمناء سر وأعضاء اللجان الشعبية في مخيمات البداوي وعين الحلوة ونهر البارد .

وشكرت اللجان الشعبية في المخيمات الثلاثة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس على دعمه ورعايته للمخيمات الفلسطينية في لبنان كما شكرت دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد أبو هولي وسفير دولة فلسطين بلبنان اشرف دبور على ما تقدمه من سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم ومتابعة قضاياهم وتواصلها المستمر مع اللجان من خلال مدير مكتبها بلبنان جمال فياض .

وتقدم أهالي مخيمات عين الحلوة نهر البارد البداوي وحي تلة المنكوبين وتجمع القاسمية وتجمعات صيدا بالشكر الجزيل للسيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وللدكتور أبو هولي وللسفير دبور على اهتمامهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وعلى دعمهم من خلال المشاريع المنجزة والأخرى التي لازالت قيد التنفيذ والتدخلات العاجلة و الملموسة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.