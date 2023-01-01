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ظهور وجه امرأة بين الأمواج في إنجلترا

الأحد 05 مارس 2023 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور وجه امرأة بين الأمواج في إنجلترا



وكالات / سما /

بدأ المصور البريطاني "إيان سبروت" التصوير قبل عامين لمعاناته من مشاكل في الصحة النفسية الناجمة عن إغلاق كورونا، وقد التقط حوالي 4000 صورة في جلسة واحدة استمرت 12 ساعة في روكر بيير في سندرلاند.

ومن الجدير بالذكر أن فن التصوير يتمحور حول التقاط اللحظة المناسبة في الوقت المناسب، وغالبًا ما يلتقط المصورين لحظات نادرة بالصدفة، وهو ما حدث مع المصور البريطاني.

وجه امرأة بين الأمواج 

التقط إيان بالصدفة ما بدا وكأنه وجه امرأة تشكل وسط الأمواج المتخبطة، مما أثار دهشة وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تُظهر الصورة التي تمت مشاركتها على إنستجرام شكلاً يشبه وجه امرأة في خلفية البحر.

ووثقت لقطة أخرى من مسافة المظهر الذي يشبه الوجه يتشكل من الماء وهو ينبثق أمام منارة ضربتها الأمواج.

وقد حاول المستخدمين تشبيهها بعدد من الملكات مثل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وغيرها.

#امرأة #وجه #انجلترا #أمواج #البحر

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