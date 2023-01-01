حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بإنجاز انتخابات مكتبها السياسي

غزة / سما /

تقدمت حركة "حماس" لحركة الجهاد الإسلامي، أميناً عاماً ومكتباً سياسياً وكوادر ومناضلين، بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة إنجاز انتخابات المكتب السياسي للحركة، داعين الله تعالى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم النضالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

وقالت: "إنَّنا وإذ نبارك للأخ المجاهد زياد النخالة تجديد إخوانه الثقة به أميناً عاماً لولاية ثانية، لنعرب عن اعتزازنا بالعلاقة مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تعزيز العمل المقاوم المشترك والتنسيق الدائم والمثمر في دعم صمود ونضال شعبنا في مواجهة الكيان الصهيوني".

وأكدت على المضي معاً على ذات الدّرب، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وتحرير أسرانا ومقدساتنا.