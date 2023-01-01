العدل بغزة تدعو لمحاكمة وزراء حكومة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية

غزة / سما /

دعت وزارة العدل بغزة لمحاكمة وزراء الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية لجرائمهم المتواصلة وتصريحاتهم العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تصريح وزير مالية الاحتلال بمحو حوارة، والتي يتم ترجمتها يومياً باعتداءات المستوطنين وجنود الإحتلال.



وقالت وزارة العدل إن هذه التصريحات العنصرية والتي تدل على فاشية الاحتلال الإسرائيلي وعنصرية حكومته المتطرفة كانت وما زالت نهجا سياسيا متواصلا، يحمي به الاحتلال وجيشه والمستوطنين ويطلق يدهم لتدمير كل ما هو فلسطيني.



وأكدت وزارة العدل في بيان لها أنه بات ملحا تقديم هؤلاء الوزراء _ وعلى رأسهم ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموترتش وكافة قادة الاحتلال للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.



ورحبت وزارة العدل بالمواقف الصادرة عن الأشقاء العرب بشأن تصريحات وزير مالية الاحتلال حول محو حوارة، داعية لنبذ التطبيع مع الاحتلال والخروج فورا من أي اتفاقيات معه.