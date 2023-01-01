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اتحاد كرة القدم في "ورطة" قبل جولة الحسم بدوري الممتازة

الأحد 05 مارس 2023 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة القدم في "ورطة" قبل جولة الحسم بدوري الممتازة



غزة / سما /

بات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, في ورطة حقيقية, وذلك قبل الإعلان عن جدول مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من دوري الدرجة الممتازة.

ويتصدر خدمات رفح جدول الترتيب حاليا برصيد 47 نقطة, بفارق نقطة واحدة فقط أمام ملاحقه المباشر شباب رفح.

وفي الجولة الأخيرة يستضيف خدمات رفح منافسه اتحاد خانيونس في لقاء بيتي بالنسبة له, والأمر ذاته لشباب رفح الذي يستقبل شباب الزوايدة.

ويعتبر ملعب "رفح البلدي" بيتي لخدمات وشباب رفح, ما يعني ضرورة تنازل أحدهما بخوض لقاء الجولة الأخيرة خارج ملعبه البيتي, كون المباراتين ستجريان في نفس الوقت.  

#دوري الممتازة #اتحاد كرة القدم #رفح البلدي #جولة الحسم

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