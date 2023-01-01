فيديو.. "الزعيم" يؤجل حسم اللقب.. وانتصاران للشجاعية و"الحوانين"

غزة / سما /

اقتنص شباب رفح فوزا غاليا من "أنياب" غريمه التقليدي خدمات رفح (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الزعيم" بانتصاره الثمين إلى جمعة الهمص الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لـ"الزعيم" نفذها لاعبه محمد أبو دان، بعدما وتصدى لها الحارس هيثم فتيحة.

وبهذا الفوز رفع "الزعيم" رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد خدمات رفح "الأخضر" عند 47 نقطة في المركز الأول.

اتحاد الشجاعية (2) _ الهلال (1)

وفاز اتحاد الشجاعية على ضيفه الهلال (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك.

وسجل هدفي "المنطار" يسار الصباحين، وموسى حرارة، في حين أحرز هدف الهلال محمد خليفة.

ورفع الفائز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الخاسر عند 26 نقطة في المركز السادس.

شباب الزوايدة (2) _ بيت حانون الرياضي (4)

وتغلب بيت حانون الرياضي على مضيفه شباب الزوايدة (2/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الدرة.

وأحرز رباعية "الحوانين" حازم شكشك "هدفين"، وعدي الغلبان، وعماد السماعنة، فيما سجل هدفي الزوايدة محمد السطري، وسامح عويضة.

ورفع "الحوانين" رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الزوايدة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.