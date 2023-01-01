  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. "الزعيم" يؤجل حسم اللقب.. وانتصاران للشجاعية و"الحوانين"

الأحد 05 مارس 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "الزعيم" يؤجل حسم اللقب.. وانتصاران للشجاعية و"الحوانين"



غزة / سما /

اقتنص شباب رفح فوزا غاليا من "أنياب" غريمه التقليدي خدمات رفح (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الممتازة.

 ويدين "الزعيم" بانتصاره الثمين إلى جمعة الهمص الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لـ"الزعيم" نفذها لاعبه محمد أبو دان، بعدما وتصدى لها الحارس هيثم فتيحة.

وبهذا الفوز رفع "الزعيم" رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد خدمات رفح "الأخضر" عند 47 نقطة في المركز الأول.

اتحاد الشجاعية (2) _ الهلال (1)

وفاز اتحاد الشجاعية على ضيفه الهلال (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك.

وسجل هدفي "المنطار" يسار الصباحين، وموسى حرارة، في حين أحرز هدف الهلال محمد خليفة.

 ورفع الفائز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الخاسر عند 26 نقطة في المركز السادس.

شباب الزوايدة (2) _ بيت حانون الرياضي (4)

وتغلب بيت حانون الرياضي على مضيفه شباب الزوايدة (2/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الدرة.

وأحرز رباعية "الحوانين" حازم شكشك "هدفين"، وعدي الغلبان، وعماد السماعنة، فيما سجل هدفي الزوايدة محمد السطري، وسامح عويضة.

 ورفع "الحوانين" رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الزوايدة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.

#الزعيم #ديربي رفح #الأخضر الرفحي #اتحاد الشجاعية #الحوانين #الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش يرد على تصريحات السفير الأمريكي التي قال فيها إنه يريد إلقاءه من الطائرة

يديعوت: "رسالة تحذير غير مسبوقة" من أعضاء في الكونغرس الأميركي لبايدن

تحذير هام لمزارعي غزة

لابيد: "سموتريتش كذاب ابن كذاب"

شاهد: ربع مليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

انتخاب النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية

تعرّف على أبرز المرشحين للسباق إلى البيت الأبيض!

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تعلن نتائج الانتخابات الداخلية لمكتبها السياسي واختيار النخالة أميناً لها بولاية ثانية

محافظ نابلس يثير الجدل بتصريحات لصحيفة أمريكية حول عرين الأسود ..

حسين الشيخ في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلام إسرائيلية وهذا ما قاله ..

"التعليم": قرار تأجيل امتحانات "التوجيهي" سيكون له تداعيات خطيرة

مشعل: الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية