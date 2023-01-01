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ماذا قال رونالدو عن تتويجه بجائزة "لاعب الشهر" في الدوري السعودي؟

الأحد 05 مارس 2023 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال رونالدو عن تتويجه بجائزة "لاعب الشهر" في الدوري السعودي؟



وكالات / سما /

علق النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي على تتويجه بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي لكرة القدم.

ونشر رونالدو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صورته مع جائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي.

وكتب الدون معلقا على الصورة: "يسعدني الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر شباط بدوري روشن".

وأضاف النجم البرتغالي: "نأمل أن تكون هذه الجائزة الأولى من بين جوائز عديدة.. فخور لكوني جزءا من هذا الفريق".

وتوج كريستيانو رونالدو بالجائزة، بعد مستواه المميز الذي قدمه خلال المواجهات الأخيرة مع النصر، حيث سجل 8 أهداف بقميص "العالمي"، ليدخل بقوة في المنافسة على صدارة الهدافين التي يحتلها زميله في صفوف النصر، البرازيلي تاليسكا برصيد 13 هدفا.

#الدوري السعودي #كريستيانو رونالدو #لاعب الشهر #النصر السعودي

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