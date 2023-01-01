سواريز يكشف كواليس رحيل نيمار عن برشلونة

قرر لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق الكشف عن كواليس رحيل صديقه البرازيلي نيمار عن ملعب الكامب نو، في الصفقة التي أثارت جدلاً واسعاً آنذاك، وما زالت تعد من أكثر الصفقات غرابة إلى الآن.

نيمار كان يقضي أوقاتاً رائعة في برشلونة، ويشكّل منظومة هجومية مرعبة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، لكن بشكل مفاجئ، قرر المهاجم البرازيلي مغادرة البرسا والانتقال إلى باريس سان جيرمان الذي دفع قيمة فسخ عقده البالغة 222 مليون يورو.

واعترف لويس سواريز أنه حاول هو وليونيل ميسي إقناع نيمار بتغيير قراره والبقاء في برشلونة، لكن الأخير كان قد حسم موقفه النهائي بالذهاب إلى باريس سان جيرمان.

وقال لويس سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “لقد ذهبنا (هو وميسي) للتحدث مع نيمار، قلنا له: ناي، إذا كنت تريد الفوز بكل شيء، فابق هنا معنا. هناك أماكن يصعب التأقلم بها، نحن كأصدقاء ننصحك بالبقاء هنا، لكن هذا قرارك، وقرار عائلتك. قلنا له أيضاً: ناي، إنجلترا أفضل، مانشستر سيتي مثلاً، كرة القدم ستكون أفضل هناك، لكن في فرنسا؟”.

وتابع “لو بقي نيمار في برشلونة لفاز بالكرة الذهبية، هذا رأيي. بالنسبة لي كان ميسي أفضل لاعب في العالم، ونيمار ثاني أفضل لاعب، لقد ساعدوني على الفوز بالحذاء الذهبي. هذا دليل أن النجوم الكبار يمكنهم اللعب معاً في نفس الفريق بهدف الفوز، وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعلنا أصدقاء مقربين”.

وأنهى سواريز حديثه “كنا نعرف أن كرة القدم الفرنسية تطورت كثيراً، لكن في ذلك الوقت قلنا له أن أفضل شيء هو البقاء معنا. بالنسبة لنا كان لاعباً مهماً للغاية ومن الصعب استبدال لاعب مثله”.