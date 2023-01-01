فيديو.. أتلتيكو مدريد يذل إشبيلية بفوز كاسح

ذل أتلتيكو مدريد ضيفه إشبيلية بعدما فاز عليه بنتيجة كاسحة قوامها ستة أهداف لهدف، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني في ملعب ميتروبوليتانو.

الفريق المدريدي كشر عن أنيابه ونجح في حسم الأمور بهدفين متتاليين عند منتصف الشوط الأول تقريباَ، بعدما تقدم الهولندي ممفيس ديباي بهدف في الدقيقة 23، قبل أن يكرر اللاعب ذاته زيارته للشباك موقعاً على الهدف الثاني في غضون ثلاث دقائق فقط.

ورفض إشبيلية الخروج لغرفة الملابس دون تذوق طعم شباك الفريق المحلي، وكان له ما أراد بهدف حمل إمضاء المغربي يوسف النصيري عند الدقيقة 39.

وعقب الاستراحة، واصل أتلتيكو مدريد شن هجماته على مرمى الضيوف، ليسفر ذلك عن هدف ثالث، وهذه المرة بتوقيع الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 53، قبل أن يضع البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو اسمه على لوح النتيجة بتسجيل الرابع في الدقيقة 69.

طوفان الأتليتي الهجومي استمر ليسفر عن هدف خامس، وحمل توقيع الإسباني ألفارو موراتا عند الدقيقة 76، قبل أن يتعرض الفريق الأندلسي لضربة أخرى بطرد باب جايي، بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 81.

واستغل فريق الأرجنتيني دييجو سيميوني النقص العددي في صفوف المنافس، لينجح في تسجيل الهدف السادس من تسديدة قوية لموراتا في الوقت المبدد.

فوز يرفع رصيد الأتليتي للنقطة 45 في المركز الثالث، بينما توقف عداد نقاط إشبيلية عند 25 نقطة في المرتبة السادسة عشر بجدول الليجا.