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فيديو.. آرسنال يقلب الطاولة على بورنموث في سيناريو لا يصدق

الأحد 05 مارس 2023 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. آرسنال يقلب الطاولة على بورنموث في سيناريو لا يصدق



وكالات / سما /

حقق آرسنال انتصاراً مثيراً ودراماتيكياً على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن إطار الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال متأخراً بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، لكن الفريق نجح في معادلة النتيجة خلال 8 دقائق، ثم أحرز هدف الفوز قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بلحظات بسيطة.

وبهذا، استعاد الجانرز فارق 5 نقاط مع مانشستر سيتي الوصيف والذي هزم نيوكاسل يونايتد عصر اليوم، ليقترب خطوة أخرى نحو اللقب، ويحقق انتصاره الرابع على التوالي في البريميرليج.

وتلقى آرسنال هدفاً مباغتاً بعد 10 ثوانٍ فقط على انطلاق صافرة البداية، وحمل الهدف توقيع فيليب بيلينج بعد أن تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ومما لا شك فيه أن هذا أسرع هدف يتم تسجيله في البريميرليج هذا الموسم.

وتراجع بورنموث طوال الشوط الاول إلى مناطقه الدفاعية للحفاظ على هدف التقدم، بينما فرض آرسنال هجوماً عنيفاً لإدراك هدف التعادل، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

واستقبل الجانرز هدفاً ثانياً بحلول الدقيقة 57 ماركوس سينيسي عبر كرة رأسية رائعة، ليجد آرسنال نفسه متأخراً بهدفين نظيفين رغم أن الخصم لم يبادر بالهجوم سوى في مرات نادرة جداً.

وبدأ آرسنال رحلة العودة بالنتيجة خلال النصف ساعة الأخيرة، وبالفعل نجح توماس بارتي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 62، ثم أضاف بنجامين وايت هدف التعادل عند الدقيقة 70.

وحاصر فريق المدرب ميكيل أرتيتا الضيوف في مناطقهم خلال الربع ساعة الأخيرة والوقت بدل الضائع وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل، قبل أن يسجل ريس نيلسون هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، عبر تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء أشعلت مدرجات ملعب الإمارات.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 63، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، في حين تجمّد رصيد بورنموث عند النقطة 21، ليبقى في المركز قبل الأخير.

#آرسنال #بورنموث #الدوري الإنجليزي

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