فيديو.. مانشستر سيتي يحقق فوز ثمين على نيوكاسل

حقق مانشستر سيتي انتصاراً مهماً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن إطار الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل نيوكاسل يونايتد تخبطه على صعيد الدوري الإنجليزي، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة ليفربول، الذي سيخطف المركز الرابع إن تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد يوم غد الأحد.

ولم يظهر مانشستر سيتي بشكل جيد خلال الربع ساعة الأولى، حيث فرض نيوكاسل ضغطاً كبيراً لمحاولة خطف هدف مبكر، وخلق بعض الفرص السانحة للتسجيل بالفعل، لكن فيل فودين قلب موازين اللقاء بتسجيله هدف الافتتاح عند الدقيقة 15، بعد أن اقتحم منطقة الجزاء بشكل رائع، ووضع الكرة بالشباك.

وبدأت تظهر المساحات في دفاعات نيوكاسل بعد هدف فودين وحتى نهاية الشوط الأول، وكاد مانشستر سيتي أن يعمّق النتيجة في أكثر من مناسبة، لكن التوفيق غاب عن المهاجمين.

وعاد نيوكاسل يونايتد لتكثيف هجومه خلال الثلث ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، لكن دفاعات السيتزنز تعاملت مع هذا الضغط بشكل جيد، ومن هجمة مرتدة سريعة، وقّع برناردو سيلفا على الهدف الثاني عند الدقيقة 67، بعد أن قدّم له إيرلينج هالاند تمريرة على طبق من ذهب داخل منطقة العمليات.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 58، وظل في المركز الثاني في سلم الترتيب، بينما تجمّد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 41، ليبقى مؤقتاً في المركز الرابع.