الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال كانون الثاني

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا مقداره 3.09% خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بشهر كانون الأول 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 107.15، مقارنة بـ 110.57 خلال الشهر الذي سبقه.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 4.75% خلال الشهر المرصود، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية، والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر كانون الثاني، مقارنة بالشهر الذي سبقه، أهمها: صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الملابس.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 9.06% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 7.18% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 6.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.