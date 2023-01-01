رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت احرونوت":

للأسبوع التاسع على التوالي: ربع مليون متظاهر ضد الحكومة

تخوف في الجيش من الامتناع عن الخدمة بشكل هادئ

الشرطة تستعمل سيارات المياه لتفريق المتظاهرين وبن غفير يتواجد بقيادة الشرطة لمنع الفوضويين من اغلاق الشوارع

يوم الخميس القادم يوم غضب "يوم النضال الوطني ضد الحكومة"

يئير نتنياهو: هؤلاء ليسوا متظاهرين إنما إرهابيون وتقديم شكوى للشرطة ضده

الحكومة لا تكترث من المظاهرات وتواصل إقرار القوانين التي تضعف القضاء

في الولايات المتحدة يدرسون منع سموتريتش من دخولها بعد تصريحه بأنه يجب محو حوارة

موجة من التنديد الدولي والعربي بتصريحات سموتريتش

مصدر سياسي: لا يمكن وصف الضرر الذي سببه سموتريتش

بن درور يميني: خطورة سموتريتش

"معاريف":

وزير القضاء: وقف القوانين الان من اجل المحادثات تعتبر جائزة للمتظاهرين

وسنستمر حسب الخطة

160 الف متظاهر في تل ابيب واعتقال أربعة متظاهرين

سموتريتش "يعتذر" عن تصريحه بمحو حوارة

سفير الولايات المتحدة بتل ابيب: سموتريتش غبي وهو سيطير الى الولايات المتحدة ولو كان بإمكاني لرميته من الطائرة

ست دول أوروبية تندد بالعنف بالضفة وتطالب حكومة إسرائيل بالتراجع عن قرارها ببناء 7 آلاف وحدة استيطانية

"هآرتس":

مظاهرة ضخمة في كافة انحاء البلاد والشرطة تستعمل سيارات المياه لتفريق المتظاهرين

سموتريتش: انا على قناعة ان سفير الولايات المتحدة لم يقصد التحريض لقتلي

كبار المسؤولين بالجالية اليهودية في الولايات المتحدة يجب منع سموتريتش من المشاركة في أي نشاط

المستوطنون نشروا إعلانات للمشاركة في عملية إرهابية في حوارة

الجيش يدعي ان لديه معلومات حول الموضوع

الاتحاد الأوروبي: نقل سفارة هنغاريا الى القدس يتعارض مع سياسة الاتحاد

افتتاحية الصحيفة: اين كنتم في حوارة، أسبوع بعد حرق حوارة منعت الأجهزة متضامنين من اليسار من الوصول الى حوارة للتضامن مع المتضررين