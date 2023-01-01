رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، مطالبة ست دول أوروبية اسرائيل بوقف شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية، ومواصلة جيش الاحتلال والمستوطنين حملة القمع والاعتداءات في مناطق عدة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

ست دول أوروبية تطالب اسرائيل بوقف شرعنة المستوطنات.. ونددت بعنف المستوطنين العشوائي

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

اصابات ومداهمات ومستوطنون يعتدون على المواطنين

الأسرى يواصلون "العصيان" لليوم الـ19 على التوالي ضد إدارة سجون الاحتلال

الولايات المتحدة طلبت توضيحات من اسرائيل بعد التنكر لتفاهمات العقبة

مسؤولة أممية تدعو لمحاسبة اسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب

"الحياة الجديدة":

اصابات في بيت أمر والعروب واعتقال مواطن من قباطية واقتحام قرى وبلدات في محافظة جنين واغلاق مدخل مخيم العروب ومطاردة رعاة الأغنام جنوب الخليل وإعاقة تنقل المواطنين شمال شرق القدس

عشرات آلاف المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

ست دول أوروبية تطالب اسرائيل بوقف شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية

الكويت وقطر تدينان تصريحات سموتريتش بشأن محو حوارة عن الوجود

أكثر من خمسة آلاف أمريكي يوقعون على عريضة تطالب بمنع دخول سموتريتش الى الولايات المتحدة

وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية: 26 قتيلا في أراضي الـ48 منذ بداية 2023

"الأيام":

جيش الاحتلال والمستوطنون يواصلون حملة القمع والاعتداءات في مناطق عدة

أميركا تبحث منع دخول سموتريتش لأراضيها بعد تحريضه بمحو بلدة حوارة

ست دول أوروبية تدعو اسرائيل للتراجع عن خططها الاستيطانية

نابلس: قوات الاحتلال تقتحم قرية يتما وتعتقل شقيقين

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في مخيم العروب

عقوبات جديدة بحق أسرى النقب مع تواصل واتساع خطوات العصيان

للأسبوع التاسع.. عشرات الآلاف من الاسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو