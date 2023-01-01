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الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من بيت سيرا وشابا من ترمسعيا

الأحد 05 مارس 2023 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فتية من قرية بيت سيرا غرب رام الله، وشابا من بلدة ترمسعيا شمالا.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يعقوب الحاج، وعزيز خطاب، وخليل أبو صفية، وتتراوح أعمارهم ما بين 15-16 عاما، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت الشاب محمد مخلص لافي كوك، بعد أن داهمت منزل ذويه، والاستيلاء على مركبته الخاصة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح غرب رام الله، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين.

#ترمسعيا #الاحتلال #بيت سيرا

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