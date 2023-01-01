الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من محافظة الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس نصري الجعبة (21 عاما) من منطقة سنجر جنوب الخليل، بعد محاصرة منزل ذويه لمدة خمس ساعات، والاستيلاء على مركبة تجارية تعود له.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد منصور الحسنات (22 عاما) من مخيم الفوار، والأسير المحرر مازن جردات من بلدة سعير شرق الخليل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أمام حركة المركبات، فيما سمحت للمواطنين المرور مشيا على الأقدام.