واشنطن تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لبيع "حيتس 3" لألمانيا

القدس المحتلة / سما /

منحت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل، الضوء الأخضر لبيع ألمانيا منظومات دفاعات جوية وصواريخ من طراز "حيتس 3"، لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.

وأتت هذه الموافقة الأميركية في تطور مهم نحو إتمام الصفقة التي تسعى إسرائيل لإبرامها منذ فترة طويلة، وذلك عقب الزيارة التي قام بها المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بحسب ما أفاد التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان"، مساء السبت.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، كما أنها ستسمح أيضا لدول من حلف شمال الأطلسي "الناتو" باستخدام قدرات الصاروخ الإسرائيلي الدفاعي "حيتس 3" الذي سيباع إلى ألمانيا.

وأفادت القناة الإسرائيلية، بأن هناك تقدما ملحوظا في صفقة بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا ودول تعتبرها إسرائيل "صديقة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث بإمكانها الاستعانة أيضا بالدفاعات الجوية من صواريخ "حيتس 3".

وذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد يعلن عن تلك الصفقة خلال زيارته إلى ألمانيا بعد 10 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن الصناعات الجوية الإسرائيلية قد أعلنت في السابق، أنها قريبة من إبرام صفقة سلاح مع ألمانيا، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وهي صفقة تشمل توفير منظومة "حيتس 3" الجوية الاعتراضية للصواريخ طويلة المدى.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحصول على موافقة أميركية لبيع "حيتس 3" لألمانيا، سيدفع دولا أوروبية أخرى لشراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، علما بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها رومانيا، طلبت هي الأخرى التزود بصواريخ "حيتس 3" بعد الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لمزاعم الصناعات الجوية الإسرائيلية، فإن صواريخ "حيتس 3"، قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وفي الفضاء، وهي صفقة تأتي في إطار تغيير ألمانيا لمفهومها العسكري بشأن الأمن القومي بشكل دراماتيكي.

يذكر أن إسرائيل ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا، نظرا لأن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، المقدرة بـ 2.2 مليار دولار، جرى تمويلها أميركيا، كما أن منظومة "حيتس 3" تحتوي على مركبات تكنولوجية تم تطويرها في الولايات المتحدة.