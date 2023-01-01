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غالانت يتهم بن غفير بتسريب المكالمات بينهما ونتنياهو يتدخل

الأحد 05 مارس 2023 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يتهم بن غفير بتسريب المكالمات بينهما ونتنياهو يتدخل



القدس المحتلة / سما /

 اتهم وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، وزير ما يسمى بالأمن القومي إيتامار بن غفير، بتسريب المكالمات الهاتفية بينهما إلى وسائل الإعلام، وهو ما دفع الأول لعدم الرد على اتصالات الأخير.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن غالانت طلب من بن غفير عدم تسريب ما يدور أثناء المكالمات الهاتفية بينهما، وفي حال لم يتم ذلك فمن الأفضل عدم إجراء أي مكالمات، أو أن تجري علنًا أمام الصحافة في مؤتمر صحفي.

وكان بن غفير اتصل عدة مرات بغالانت ليطلب منه توضيحًا حول أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين لمشاركتهما في أحداث حوارة، إلا أن الأخير رفض الرد على اتصالات الأول الذي توجه إلى رئيس حكومته بنيامين نتنياهو ليحل الخلافات القائمة.

وأكد مسؤولون أمنيون أن مذكرات الاعتقال الإداري ضد اثنين من المستوطنين صدرت وفقًا للقانون، متهمين عددًا من السياسيين الإسرائيليين بمحاولة اشعال الفتن لاعتبارات سياسية وبذلك يلحقون الضرر بالسمعة الدولية لإسرائيل. كما نقل عنهم.

ويرى المسؤولون أنه من الضروري تهدئة الوضع وإتاحة الفرصة أمام إسرائيل بالتصرف أمام العالم الخارجي بشأن القضية المحورية والأهم وهي التهديد الإيراني الذي يشغل ويقلق رؤساء الأجهزة الأمنية.

"القدس

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